LdC : historique, le PSG renverse le Barça et file dans le dernier carré !

Le PSG n’avait pas le choix dans ce quart de finale retour. Après la défaite il y a six jours au Parc des Princes (3-2), une victoire s’imposait ce soir à Monjuïc pour poursuivre sa route en Ligue des Champions. Même si les deux équipes sont proches sur le papier, c’est un véritable exploit que devaient impérativement réaliser les Parisiens, eux qui n’ont jamais renversé une situation après avoir perdu à l’aller en C1 dans leur histoire. Cette fois, Luis Enrique titularisait Marquinhos et Hernandez en défense. Hakimi retrouvait sa place de latéral, tout comme Zaïre-Emery au milieu, et Barcola démarrait sur le côté gauche. Xavi ne faisait lui qu’un seul changement par rapport à la semaine dernière avec la titularisation de Pedri à la place de Sergi Roberto.

La suite après cette publicité

Dos au mur, les Franciliens n’attendaient pas pour afficher leur détermination. Agressifs sur leurs adversaires à l’image des premiers duels livrés à Lewandowski, ils parvenaient à presser haut et à utiliser les côtés en phase de possession. Ce bon début de match ne faisait pas tout puisque sur la première accélération de Yamal, Nuno Mendes laissait son côté complètement ouvert et laissait le jeune Barcelonais centrer pour le genou décisif de Raphinha (1-0, 12e), troisième fois buteur dans cette double confrontation. La première tentative fut la bonne, la seconde signée Lewandowski (20e) a bien failli mettre fin à tout suspense. Le PSG a pris un coup derrière la tête et avait du mal à sortir la tête de l’eau.

Insaisissable Barcola, Araujo précipite la chute du Barça

Après 10 minutes, la torpeur laissait place à la réaction même si dans le jeu, les prises d’initiatives individuelles se limitaient à Ruiz et Barcola. C’est ce dernier qui envoyait un premier centre pour la reprise de Mbappé, mis en échec par la main ferme de Ter Stegen (28e). Dans la foulée, il obligeait Araujo à le retenir sur le haut du corps alors qu’il se présentait seul dans la surface. L’Uruguayen voyait rouge (29e), mais le Barça échappait d’un cheveu au penalty. Le festival Barcola ne s’arrêtait pas là. Alerté par Vitinha, toujours sur le côté gauche, l’ancien Lyonnais centrait fort au second poteau pour la reprise victorieuse d’un Dembélé, qui avait tout faux jusque-là (1-1, 39e). Conspué par son ancien public, l’ancien Barcelonais frôlait même le doublé juste avant la pause sur ce centre de Nuno Mendes (43e).

La suite après cette publicité

global 33 Possession 67 52 Duels gagnés 48 72 Passes réussies 90

Tout avait changé dans ce match en moins de dix minutes mais seulement la moitié du retard avait été comblé. Les onze Parisiens repartaient pied au plancher dans un stade qui commençait à trembler. Il manquait seulement la réussite sur cette tentative sortie tant bien que mal par Ter Stegen (48e), puis par cette reprise manquée de Barcola (50e). Fabian Ruiz lui croisait trop son tir à ras de terre (52e). La suivante fut la bonne sur ce ballon d’Hakimi plein axe pour Vitinha. Après deux contrôles, le Portugais trompait le portier allemand des 20 mètres et donnait l’avantage aux siens (1-2, 54e). Cette fois, le PSG revenait à hauteur et pouvait entrevoir le chemin d’un renversement de scénario. Encore fallait-il tenir.

Mbappé termine le travail

Le Barça n’avait pas du tout dit son dernier mort, à l’image de Gündogan, dont la frappe heurtait la base du montant (56e). Xavi, lui, perdait ses nerfs sur le banc et quittait le bord de touche, expulsé à son tour (59e). Sans doute voyait-il les éléments lui échapper, comme ce mauvais tacle échappait à Cancelo sur Dembélé dans la surface. Penalty indiscutable que Mbappé, discret ce soir, transformait sans trembler (1-3, 66e). Cette fois, c’est un Barça réduit à dix qui devait courir derrière le lièvre. Donnarumma sortait le grand jeu face à Lewandowski (73e), supplée par Marquinhos sur la fin de l’action. Raphinha ne trouvait pas le cadre sur cette percée (78e), tandis que Marquinhos célébrait son tacle sur Lewandowski comme un but (88e). Il savait la signification de ce geste, d’autant que sur le contre suivant, Mbappé convertissait une dernière situation, synonyme de qualification définitive (1-4, 89e). Comme en 2021, et sous les cris des supporters parisiens, le PSG s’impose 4-1 à Barcelone et s’offre la 4e qualification de son histoire en demi-finale de la Ligue des Champions.