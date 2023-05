PSG : Sergio Ramos atteint une barre symbolique

En étant titulaire au sein de la charnière du Paris Saint-Germain ce dimanche soir face à l’ESTAC dans le cadre de la 34e journée de Ligue 1, le défenseur central espagnol Sergio Ramos va disputer son 1000e match de sa carrière, que ce soit en club ou en sélection.

Il s’agit du sixième joueur espagnol à atteindre cette barre symbolique, après Andoni Zubizarreta, Raúl González, Iker Casillas, Xavi Hernandez et Andrés Iniesta. Il aura ainsi remporté 28 trophées entre le Real Madrid (22), le Paris Saint-Germain (2) et les différentes équipes de la Roja (3 chez les A, 1 chez les U19), et pourrait remporter un 29e en cas de sacre final en Championnat cette saison.

