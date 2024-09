Lens - OL : Gift Orban a du mal à digérer

Gift Orban avait été titularisé pour la première fois de la saison ce dimanche soir, pour le déplacement périlleux chez le RC Lens. Mais alors qu’il aurait pu être le héros de la soirée, le Nigérian de 22 ans a vu ses deux buts être refusés pour une position de hors-jeu, ce qui a empêché l’OL de faire la différence (0-0).

La suite après cette publicité

Mais l’attaquant lyonnais a tout de même gagné de points et, malgré sa déception, veut aller de l’avant. «C’est très dur pour moi, le hors-jeu c’est le football et il faut rester concentré pour le match contre l’OM, à la maison. Non, ce n’est pas une malédiction, il faut rester concentrer et avancer vers l’avant. Il faut rester concentré et oublier cela», a-t-il expliqué sur DAZN.