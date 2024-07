Espagne : la nuit de tous les records pour Lamine Yamal

L’Espagne est sûrement la nation la plus impressionnante depuis le début de l’Euro. Loin d’être considérée comme un favori au début de la compétition continentale, la Roja est en train de faire taire tous ses détracteurs. S’appuyant sur un jeu flamboyant et porté vers l’attaque, la sélection ibérique a remporté ses quatre matches dans le tournoi. Impressionnante en phase de poules, la bande à Luis de la Fuente a enchaîné ce dimanche en 8es de finale avec une prestation majuscule face à la Géorgie. Légèrement malmenés en première période, les Espagnols se sont vite remis d’aplomb et ont asphyxié une Géorgie surprenante.

Mais alors que tous les joueurs espagnols ont brillé à travers une partition collective reluisante, Lamine Yamal s’est encore mis en exergue. Véritable danger pour n’importe quelle défense du tournoi, le joyau du FC Barcelone a réalisé une prestation XXL. Mis en difficulté par les prises à deux de la défense géorgienne en première période, l’ailier de 16 ans est monté en température au fil de la rencontre et a été l’auteur d’une seconde période absolument déroutante. Dans tous les bons coups, il n’a donné aucun répit à ses adversaires et a été l’un des grands artisans de l’implosion défensive des Croisés dans ce match. Une soirée de tous les records pour ce talent si impatient.

Lamine Yamal au-dessus de Cristiano Ronaldo et Zinedine Zidane

Auteur d’un caviar pour le but de Fabian Ruiz, le prodige n’a pas eu de réussite face au but. Prenant sa chance à plusieurs reprises, le numéro 19 de la Roja a usé de malchance et a parfois manqué de précision pour apporter sa pierre à l’édifice. Mais voilà, l’essentiel était ailleurs ce dimanche soir et cette performance déjà remarquable lui a permis de rentrer dans l’histoire de plusieurs manières. Seulement âgé de 16 ans et 354 jours, l’ailier espagnol a été le plus jeune joueur à participer à une rencontre de phase à élimination directe en Euro. Auteur d’une passe décisive, il est devenu également le premier à être décisif si tôt à ce stade de la compétition. Un joueur précoce et qui s’offre même le luxe de déloger plusieurs légendes. Auteur de sept tirs et cinq chances de but créées, Yamal a ainsi délogé Zinedine Zidane qui avait cumulé 6 tirs et 6 occasions en 2004 contre l’Angleterre.

En parlant de 2004, le phénomène espagnol a par ailleurs rejoint Cristiano Ronaldo en devenant le deuxième joueur, après le Portugais, à compiler deux passes décisives dans un Euro à un âge inférieur à 20 ans. Vous en voulez plus ? Un seul joueur a réussi plus de 10 dribbles et créé plus de 10 occasions lors de l’EURO 2024. Vous connaissez déjà la réponse et elle est la preuve que Lamine Yamal n’est pas qu’un crack ultra-précoce : il est aussi l’un des tous meilleurs joueurs de cet Euro. Un crack humble et qui est même déjà focalisé sur le quart de finale de l’Espagne face au pays-hôte, l’Allemagne : «je suis heureux d’être passé en quarts de finale et de penser au prochain match. Le match a été compliqué avec le but, car ils ont reculé. Nous savions que nous devions égaliser avant la pause. À partir de là, c’est plus facile. L’Allemagne représente un adversaire très difficile.» La Mannschaft est prévenu : Lamine Yamal n’a pas le temps.