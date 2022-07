Le FC Barcelone annonce un accord de principe avec Leeds pour Raphinha !

La suite après cette publicité

C'est ce qu'on appelle une progression linéaire. Parti du Brésil à 19 ans pour rejoindre le Vitoria Guimarães, Raphinha a grandi au Portugal avant de signer au Sporting CP au bout de deux ans. Convainquant alors Rennes après une saison de miser sur lui contre un chèque de 21 millions d'euros, c'est finalement à Leeds United qu'il posait ses valises après seulement un an. Un début de carrière mouvementé pour le joueur de 25 ans qui s'en sort haut la main.

Devenu international avec le Brésil (9 capes, 3 buts), il a eu besoin d'une première saison d'acclimatation avant de tout écraser sur son passage avec les Peacocks. Même s'il a dû batailler pour éviter la relégation aux siens, le natif de Porto Alegre a délivré une saison de grande classe comme en témoignent ses 11 buts et 3 offrandes en 35 rencontres de Premier League. Un bilan intéressant qui a tapé dans l'œil des cadors européens.

Le FC Barcelone a résisté à Arsenal et Chelsea

Disposant vite d'une jolie cote auprès des meilleurs clubs anglais, Raphinha a aussi plu au FC Barcelone. Le club catalan dispose pourtant de gros problèmes financiers et malgré la volonté du joueur de rejoindre l'Espagne cela a offert une brèche aux autres formations. Arsenal a semblé alors prendre le meilleur dans ce dossier puis Chelsea s'est engouffré dans la brèche. Le rôle de Deco a aussi été très important, puisqu'il a poussé pour que son client file en Catalogne.

Finalement, le FC Barcelone a tenu bon malgré la concurrence et renforce l'aile droite de son attaque via un chèque de 58 millions d'euros plus divers bonus selon les médias locaux. « Le FC Barcelone et le Leeds United Football Club ont conclu un accord pour le transfert de Raphael Dias Belloli, Raphinha, en attendant la visite médicale du joueur », indique ainsi le club de Liga dans son communiqué officiel. Plus qu'à passer la visite médicale et Raphinha sera blaugrana !