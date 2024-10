Leganés : ça commence très mal pour le pari Sébastien Haller

Dans le football, tout va très vite. Sébastien Haller le sait mieux que quiconque. En 2021-22, l’attaquant ivoirien marchait sur l’eau sous le maillot de l’Ajax Amsterdam, club avec lequel il avait marqué 32 buts et délivré 9 assists en 39 apparitions toutes compétitions confondues (38 titularisations). Ses prestations n’avaient pas échappé au Borussia Dortmund, qui cherchait à ce moment-là un attaquant pour remplacer Erling Haaland en partance pour Manchester City. Les Allemands ont été convaincus et ont misé 34,5 millions d’euros (bonus compris) pour le recruter. Le 6 juillet 2022, le BVB a annoncé sa signature jusqu’au 30 juin 2026.

Il a joué le match de sa vie en Allemagne

Mais la joie de Sébastien Haller a été de courte durée. Le 18 juillet, les Marsupiaux ont annoncé qu’il était gravement malade via un communiqué de presse. «Sébastien Haller a dû quitter le camp d’entraînement BVB à Bad Ragaz pour cause de maladie et il est déjà retourné à Dortmund. Lors des examens, une tumeur testiculaire a été découverte. Guéris vite, Sébastien Haller.» Touché mais pas coulé, l’avant-centre avait partagé un message positif sur ses réseaux sociaux. « Merci à tous pour vos nombreux messages de soutien et d’affection depuis l’annonce d’hier. Ma famille et moi-même vous remercions. Je vais maintenant me concentrer sur mon rétablissement pour revenir plus fort.»

Prêt à jouer le match de sa vie, Haller s’est battu durant de longs mois contre la maladie avant de l’emporter. Par la suite, il a pu reprendre le fil de sa carrière, avec forcément un état d’esprit bien différent après l’épreuve qu’il a traversée. Le 2 janvier 2023, il a repris l’entraînement avant de retrouver les terrains. Huit jours plus tard, il a joué une quinzaine de minutes lors d’un match amical face au Fortuna Düsseldorf (5-1). Le 22 janvier, il a enchaîné avec son premier match officiel. Au total, il a participé à 22 rencontres toutes compétitions confondues cette saison-là (9 buts et 3 assists). La suivante, en 2023-24, il n’a été utilisé qu’à 19 reprises mais seulement 6 fois en tant que titulaire par Edin Terzic, qui était en place à l’époque.

Une dernière saison compliquée

Il faut aussi préciser qu’il a eu une blessure à la cheville qui l’a embêté une bonne partie de l’année. En ce qui concerne sa ligne de statistiques, il a achevé l’exercice précédent avec un bilan de 3 buts et 1 assist. Quand l’été est venu, le BVB, qui souhaitait se séparer de son gros salaire, et Haller, qui voulait retrouver du temps de jeu régulièrement, ont convenu de se séparer. Et à la surprise générale, l’Ivoirien a rejoint Leganés sous la forme d’un prêt d’une saison le 31 août dernier. Après avoir évolué en France, aux Pays-Bas, en Angleterre et en Allemagne, le natif de Ris-Orangis est parti à la découverte de l’Espagne. Forcément, cette arrivée chez ce club moyen de Liga a été très remarquée.

Les débuts de l’attaquant étaient très attendus d’ailleurs. Le 13 septembre, il a donc joué ses premières minutes sous ses nouvelles couleurs le 13 septembre lors de la défaite 2 à 0 face au Real Betis Balompié (90 minutes jouées). Puis, il a enchaîné face à l’Athletic Bilbao (80 minutes, 19 septembre), Getafe (16 minutes, 22 septembre), le Rayo Vallecano (74 minutes, 28 septembre) et Valence (63 minutes, 4 octobre). Au total, il a passé 323 minutes sur le pré cette saison. Mais il n’est pas encore parvenu à se montrer décisif. Ce qui inquiète en Espagne. Ce jeudi, AS lui a d’ailleurs consacré un long article intitulé "les limbes offensifs de Haller".

La suite après cette publicité

Haller ne brille pas encore à Leganés

Le média ibérique a ajouté : «Sébastien Haller est encore installé dans les limbes de la performance dont il ne peut sortir. Cinq matchs de championnat n’ont pas encore suffi au joueur ivoirien, autrefois signé par le Borussia Dortmund pour remplacer Haaland, à trouver le chemin des filets en compétition officielle. Il arrive aussi que loin de s’améliorer, chaque jour il semble plus isolé. Il ne sait pas comment tirer parti de ses vertus de buteur confirmé. Maintenant, une blessure à la hanche l’a tenu à l’écart de l’équipe avec son pays pour la pause internationale actuelle, en plus de l’absenter de l’entraînement d’une équipe de Leganés qui espère le récupérer pour la visite au Metropolitano le 20 octobre.»

AS poursuit : «au cours de ces 323 minutes réparties sur cinq matchs, Haller n’a tiré que quatre fois, dont un seul tir cadré. Sur les 108 fois où il a touché le ballon, seulement neuf l’ont été dans la surface adverse. Contre Getafe (il a joué 16 minutes), il n’a même pas eu l’occasion de gratter le ballon dans la surface de réparation du Barça.» Malgré des débuts en-deçà des attentes, il peut compter sur son coach, Borja Jiménez. «Je ne pense pas que Haller va se démotiver. Je ne m’inquiète pas pour Seb. Il a un but et il va finir par le faire (…) Je pense que c’est un attaquant qui s’adapte. Il a de très bonnes conditions à l’intérieur de la surface. Il existe des options pour jouer avec de nombreux systèmes. L’important, c’est qu’il soit complémentaire. Il est en phase avec ce que nous voulons. Avec différentes nuances. Cela enrichit l’équipe.» Pour le moment, cela ne se voit pas encore sur le terrain. Mais Haller est tout à fait capable de retrouver son meilleur niveau. Leganés n’attend que ça !