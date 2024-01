Égypte : l’énorme joie de Mohamed Salah

Hier soir, l’Égypte a obtenu son ticket pour les huitièmes de finale de la CAN, après un scénario rocambolesque contre le Cap-Vert (2-2). Absent pour cause de blessure, l’homme fort des Pharaons, Mohamed Salah, a vécu cette rencontre depuis les tribunes. Il a, à l’instar des supporters égyptiens, exulté sur le deuxième but de Mostafa Mohamed.

Au final, le Cap-Vert a égalisé dans les toutes dernières secondes et a obtenu sa première place, l’Égypte termine deuxième de la poule. Le Ghana termine troisième et est presque éliminé. De son côté, l’attaquant de Liverpool pourrait prétendre à un retour en finale