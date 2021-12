Jonathan Ikoné s'engage à la Fiorentina

La suite après cette publicité

Pour la Ligue 1, il s'agit du premier gros transfert de cet hiver 2022. Comme nous vous l'avons indiqué ces dernières heures et derniers jours, Jonathan Ikoné quitte le LOSC pour s'en aller du côté de la Fiorentina. L'ailier de 23 ans a passé sa visite médicale avec succès, lui permettant de parapher un contrat de 5 ans avec la Viola.

«Le LOSC confirme l’accord total avec l’ACF Fiorentina pour le transfert de Jonathan Ikoné (23 ans) dans le club de Serie A. L’international français (4 sélections, 1 but) y signera définitivement le 3 janvier 2022, date d’ouverture du mercato italien. Il a toutefois été autorisé à rejoindre l’Italie au préalable afin de participer à la reprise de l’entraînement de la Fiorentina», dévoile sur son internet la formation du nord de la France.

Un transfert qui va rapporter au LOSC... et au PSG

Pour sa première expérience à l'étranger, Jonathan Ikoné va connaître un nouvel environnement qui lui permettra peut-être de retrouver l'équipe de France. L'international (4 sélections, 1 but) n'a plus retrouvé les Bleus depuis octobre 2020, portant le maillot pour la dernière fois un an auparavant même. Lille était alors loin d'être sacré champion de France (en mai 2021), un titre acquis au nez et à la barbe du PSG, le grand favori.

Auteur de 4 buts et de 5 passes décisives en 37 matches de Ligue 1 la saison dernière (26 titularisations), Ikoné a contribué à cette grande victoire mais après trois ans et demi dans le Nord, il était sans doute temps de s'envoler, de passer à la vitesse supérieure. Le LOSC va quant à lui récupérer un chèque bienvenu même si le joueur, vendu 14 M€ (hors bonus), rapportera également quelques deniers au PSG. Son club formateur doit récupérer presque la moitié de la plus-value dégagée par les Dogues.