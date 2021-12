Fiorentina : Jonathan Ikoné attendu ce matin pour passer sa visite médicale

Jonathan Ikone à la Fiorentina, c'est pour très bientôt. Selon nos informations, l'attaquant français est attendu à Florence ce jeudi matin pour passer sa visite médicale avant de parapher un contrat de 5 ans.

Le club italien et le LOSC sont tombés d'accord depuis plusieurs jours pour le transfert de l'international tricolore (4 sélections - 1 but), sous contrat jusqu'au 30 juin 2023, à hauteur de 21 M€ bonus compris ainsi que 15 % en cas de future revente. Toujours selon nos informations, le club de la capitale va récupérer entre 45 et 50 % sur la plus-value du montant du transfert (clause qui avait été négociée lors du transfert du joueur au LOSC en 2018).