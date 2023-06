Rencontre à venir entre le clan Ancelotti et le Brésil

La suite après cette publicité

Le Brésil ne lâche rien. Malgré les nombreuses déclarations d’Ancelotti, assurant qu’il irait jusqu’au bout de son contrat en 2024 avec la Real Madrid, le dernier quart de finaliste du Mondial souhaite toujours faire de l’Italien son futur sélectionneur. Lors d’un point presse organisé ce mardi, le président de la fédération, Ednaldo Rodrigues, a même assuré que des réunions étaient prévues cette semaine en Espagne et il espère que le technicien italien en sera, ce qu’il ne peut pas garantir pour le moment.

« Je suis en Espagne jusqu’au 18 juin et des rencontres sont programmées. Je ne peux pas affirmer publiquement qu’elles auront lieu en présence de Carlo Ancelotti, mais on espère revenir au Brésil avec un message plus clair à son sujet. Selon nous, il est un des meilleurs coaches au monde. Pas uniquement parce qu’il gagne des titres mais aussi parce qu’il semble la personne idéale à ce poste aux yeux de nombreux joueurs. » Il confirme également que l’hypothèse d’attendre 2024 est une possibilité, alors que le Brésil est actuellement dirigé par l’intérimaire Ramon Menezes. «Nous en avons parlé, mais je ne décide pas tout seul. Nous devons également entendre ce que les joueurs en pensent. Ils sont une partie fondamentale du projet et leur avis est important. À ce moment-là, la Coupe du Monde sera dans deux ans, mais maintenant je ne peux pas en dire plus.»

À lire

Inter Milan : Edin Dzeko convoité par Fenerbahçe