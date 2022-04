L'AC Milan piste une pépite de Salzbourg

Le RB Salzbourg compte dans son effectif l'une des futures pépites croates, en la personne du jeune milieu de terrain Luka Socic (19 ans). Parfois comparé à Milinkovic-Savic, avec certes un physique moins imposant, le milieu s'estime en tout cas polyvalent : «je peux jouer dans tous les rôles d'un milieu de terrain, aussi bien offensivement que défensivement».

Propre techniquement et auteur de 7 buts et 3 passes décisives toutes compétitions confondues, il aurait déjà tapé dans l'œil de grands clubs européens. En effet, selon SportMediaset, Paolo Maldini et l'AC Milan, qui misent désormais sur la jeunesse, l'observeraient déjà depuis un moment. Tout comme Liverpool et Jürgen Klopp, qui pourraient être des concurrents de poids pour les Rossoneri. La valeur estimée du joueur tournerait autour des 15 millions d'euros.