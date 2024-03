Joueurs les plus rapides de L1 : Kylian Mbappé déclassé, un surprenant attaquant mène la danse !

Comme souvent lors des trèves internationales, l’actualité se fait plus rare. L’occasion de faire des bilans et des classements sur de nombreux sujets liés à la Ligue 1. Après les salaires hier, place aux joueurs les plus rapides du championnat de France. Cette saison, la LFP a décidé tout au long de la saison de procéder à un classement des fusées de la Ligue 1. Et ce top 10 révèle quelques surprises de taille.

La première, c’est l’absence de Kylian Mbappé. Habitué à truster le haut du pavé, l’attaquant international tricolore, qui domine outrageusement le classement des buteurs de L1, ne fait plus partie des 10 joueurs les plus rapides de ligue 1. Sixième lors du dernier pointage début janvier (36,07 km/h), la star parisienne, qui avait été flashée à 38 km/h lors de la victoire du PSG contre la Real Sociedad (2-1) en Ligue des Champions et même comparée à Usain Bolt, est sorti du classement par Shavy Babicka, l’attaquant du TFC. Nul doute que le champion du monde 2018 risque de ne pas apprécier et va tout faire pour y revenir.

Les stars du championnat de France portées disparues

Malgré la vivacité des flèches parisiennes (Bradley Barcola et Ousmane Dembelé), il n’y a d’ailleurs aucun joueur du PSG dans ce classement largement dominé par 5 clubs qui se partagent les 10 premières places à savoir l’OM, Brest, Montpellier, Clermont et Toulouse. Et à ce petit jeu du record de vitesse, la palme d’or revient à Faris Moumbagna. L’attaquant camerounais de l’OM arrivé cet hiver sur la Canebière a déjà marqué les esprits au moins au niveau de la vitesse avec une pointe à 36,37 km/h.

Si aucun joueur de l’OL, de l’AS Monaco, de Nice ou du Stade Rennais ne figure dans le top 10 malgré quelques fusées dans leur effectif, l’actuel dauphin du PSG en ligue 1, Brest place deux joueurs sur le podium avec Mathias Pereira Lage (36,35 km/h) et Romain Del Castillo (36,32 km/h). Mis à jour tous les mois, ce classement pourrait encore évoluer d’ici la fin de saison. Nul doute que certains joueurs, à commencer par Kylian Mbappé voudront y figurer…

Le classement des joueurs les plus rapides :