Ligue 2 : Dunkerque enfonce Saint-Etienne

Saint-Etienne ne s’en sort pas dans ce championnat de Ligue 2. À l’occasion de la 23e journée, les Verts ont enchaîné avec une seconde défaite de suite à Dunkerque (1-0), 18e au coup d’envoi. Ce revers est d’autant plus frustrant que le corner sur lequel Sanganté a inscrit l’unique but de la rencontre (81e) aurait dû être un six mètres stéphanois.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 10 ASSE 32 23 -1 9 5 9 21 22 17 Dunkerque 23 23 -15 6 5 12 20 35

Cette erreur d’arbitrage ne cache pas les limites des Foréziens. Ces derniers ont été bien trop inoffensifs pour espérer ramener une victoire. Ils restent 10es du classement, alors que les Maritimes continuent leur remontée. Grâce à cette troisième victoire de suite, les Dunkerquois gagnent une place. Ils occupent le 17e rang, soit le premier relégable, mais à égalité avec Bastia, premier virtuel maintenu.