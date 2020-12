Borussia Dortmund : Chelsea fonce sur Erling Braut Håland

La suite après cette publicité

C'est le joueur à la mode en Europe en ce moment, et forcément, il sera l'un des principaux animateurs du prochain mercato. C'est simple, le prodige norvégien est tout simplement annoncé dans le viseur de la majorité des cadors du Vieux Continent. Le Real Madrid et Florentino Pérez souhaiteraient en faire leur nouveau galactique, et espèrent que les bonnes relations avec le Borussia Dortmund feront la différence.

Sur la cote méditerranéenne, plusieurs candidats à la présidence du Barça le voient comme une sacrée promesse électorale en vue des élections du 24 janvier prochain. En Angleterre, il a déjà été annoncé dans le viseur des deux géants de Manchester. Et voilà que, selon le Daily Mail, il serait devenu la priorité d'un autre club pour le moins puissant financièrement : Chelsea.

Lampard exige l'arrivée d'un nouveau buteur

Selon la publication britannique, c'est Frank Lampard qui aurait signifié à ses dirigeants que le redoutable buteur de 20 ans (16 buts en 12 rencontres TCC cette saison) devait être la priorité des Blues pour le mercato. L'entraîneur de l'écurie londonienne a déjà joué cartes sur table avec ses dirigeants en leur demandant de recruter l'ancien de Salzbourg, dont le contrat avec la formation allemande expire en 2024, avec la fameuse clause libératoire qui prendrait effet à partir de 2022.

Après avoir coûté 60 millions d'euros à Chelsea l'été dernier, Timo Werner n'a pas vraiment convaincu son entraîneur, alors qu'Olivier Giroud ne devrait également pas s'éterniser à Stamford Bridge, pour des raisons d'âge et de contrat. Lampard estime donc avoir besoin d'un buteur, et il faut le dire, l'ancien joueur des Three Lions a visiblement bon goût...