La réponse cash d'Ancelotti à Eden Hazard

Revenu en forme après la trêve estivale, Eden Hazard avait prévenu que cette saison serait bien meilleure pour lui. Le Belge, qu'Ancelotti veut utiliser en n°9, a récemment envoyé un message à son coach. «J'ai envie de jouer, ça a été des moments compliqués, parce que j'ai envie de jouer mais que je ne joue pas. Mais je me donne à fond, j'ai envie d'être sur le terrain. Je me sens bien au Real Madrid, c'est juste que je joue moins, mais quand je joue, je joue bien. C'est une situation délicate. Je veux jouer plus, je sais que je peux apporter plus. En prenant le rythme, je vais revenir, mais il faut juste que je joue.»

Ce mardi en conférence de presse, Carlo Ancelotti a été invité à répondre à l'ancienne star de Chelsea. Ses propos sont relayés par AS. «Il est clair que chaque joueur connaît sa situation. Je dois leur expliquer ce qui se passe. A ce sujet, Eden ne m'a pas parlé. Il a beaucoup de concurrence. Sa situation et celle des autres est assez claire». Eden Hazard est fixé, le coach italien n'a pas l'intention de changer sa façon de faire.

