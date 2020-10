Monaco : Stevan Jovetic veut ramener le club en Europe

Souvent gêné par les blessures ces derniers mois, Stevan Jovetic semble en meilleure forme. Depuis le début de la saison, l'attaquant de l'AS Monaco a fait six apparitions sur sept possibles. Même s'il n'a pas joué énormément, le Monténégrin retrouve petit à petit les terrains. Et alors que son contrat se termine en juin 2021 avec le club de la Principauté, le joueur de 30 ans a un objectif clair cette saison avec l'ASM.

«Sincèrement, je me sens très bien, j'ai joué presque tous les matchs avec Monaco. Je vais chercher à jouer plus et chercher à retrouver l'Europe avec Monaco, c'est notre objectif», a lâché l'ancien élément offensif de l'Inter au micro de Téléfoot. Il ne reste donc plus qu'à terminer dans le haut du tableau en Ligue 1.