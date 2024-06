Allemagne - Danemark : les compositions officielles

L’Euro 2024 se poursuit et livre ce samedi les premiers huitièmes de finale. Ainsi, le pays hôte, l’Allemagne, croise le fer avec le Danemark. Les joueur de Julian Nagelsmann s’organisent dans un 4-3-2-1 avec Manuel Neuer dans les cages. Joshua Kimmich, Antonio Rüdiger, Nico Schlotterbeck et David Raum prennent place en défense. L’entrejeu est composé de Robert Andrich et Toni Kroos. En attaque, Kai Havertz est soutenu par Jamal Musiala, Ilkay Gündogan et Leroy Sané.

De leur côté, les joueurs de Kasper Hjulmand s’articulent dans un 3-4-1-2 avec Kasper Schmeichel comme dernier rempart derrière Joachim Andersen, Andreas Christensen et Jannik Vestergaard en défense. L’entrejeu est composé de Pierre-Emile Höjbjerg et Thomas Delaney tandis qu’Alexander Bah et Joakim Maehle officient comme pistons. En attaque, Andreas Skov Olsen et Rasmus Hojlund sont soutenus par Christian Eriksen.

Les compositions

Allemagne : Neuer - Kimmich, Rüdiger, Schlotterbeck, Raum - Andrich, Kroos - Musiala, Gündogan, Sané - Havertz

Danemark : Schmeichel - Andersen, Christensen, Vestergaard - Bah, Höjbjerg, Delaney, Maehle - Eriksen - Skov Olsen, Hojlund