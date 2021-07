L'OL réclame 10 M€ à Flamengo pour Thiago Mendes

La presse brésilienne en est certaine : Thiago Mendes va quitter Lyon cet été. Sa présence dans le onze "B" de l'OL (en compagnie de Youssouf Koné ou d'Islam Slimani), qui affrontait le FC Villefranche Beaujolais en levé de rideau du match amical OL-Wolfsbourg est un signe qui ne trompe pas. Thiago Mendes va-t-il remplacer Gerson (OM) dans l'entrejeu de Flamengo ? C'est en tout cas la volonté du joueur et du Mengão. Reste à convaincre l'Olympique Lyonnais, qui a déboursé 25 millions d'euros pour s'attacher les services du milieu de terrain lillois en 2019 et ne veut pas le laisser filer à n'importe quel prix.

Alors que l'on sait que le club rhodanien souhaite un prêt d'un an avec option d'achat obligatoire, les négociations traînent au Brésil. En cause : l'option souhaitée par l'OL : 10 millions d'euros. Selon Globoesporte, Flamengo et Lyon discutent actuellement des conditions qui obligeront les Brésiliens à faire respecter la clause à la fin du prêt. Les objectifs individuels ont déjà été fixés, mais il existe encore des divergences dans les objectifs collectifs. Si les performances individuelles de Thiago Mendes et celles de Flamengo sont au rendez-vous, alors le club de Rio se verra dans l'obligation d'acquérir définitivement le joueur de 29 ans.