Paul Bernardoni a vécu un enfer en Turquie

Parti d’Angers pour aller tenter la première aventure de sa carrière à l’étranger, Paul Bernardoni (26 ans) a atterri en Turquie, à Konyaspor. Cependant, après 17 matches de Süper Lig, le gardien de but a quitté son club pour rebondir en Suisse. Interrogé sur son expérience sur les rives du Bosphore, Bernadoni a raconté le calvaire qu’il a vécu en Turquie.

«Sur le plan sportif, j’ai pu disputer 17 matchs mais humainement, ce fut terrible. Déjà, et tant pis si ça peut faire sourire, mais mon chien, qui m’accompagnait depuis mon début de carrière, a été empoisonné. C’était lors d’une promenade avec ma femme. Là-bas, il y a beaucoup de chiens errants et les gens n’aiment pas trop… La mort de mon chien a accentué mon envie de vite quitter ce pays. Pour être complètement transparent, je n’ai pas été payé une seule fois normalement, avec le salaire mensuel prévu dans mon contrat. J’ai été payé deux fois. La première après l’intervention de la FIFA et la seconde au moment de résilier mon contrat. Pendant les deux premiers mois, je n’ai rien touché», a-t-il déclaré au Parisien.