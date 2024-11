Italie - France : les compositions officielles

Suite et fin de la phase de poules de la Ligue des Nations 2024/2025 pour l’Italie et la France qui s’affrontent. Déjà qualifiés, les deux équipes s’offrent ainsi une lutte pour la première place. A domicile, la Nazionale s’organise dans un 3-5-1-1 avec Guglielmo Vicario qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Giovanni Di Lorenzo, Alessandro Buongiorno et Alessandro Bastoni en défense. Davide Frattesi, Manuel Locatelli et Sandro Tonali se retrouvent dans l’entrejeu tandis qu’Andrea Cambiaso et Federico Dimarco assurent les rôles de pistons. Matteo Retegui prend la pointe de l’attaque avec Nicolo Barella un cran plus bas.

De leur côté, les hommes de Didier Deschamps s’articulent dans un 4-4-2 losange avec Mike Maignan dans les cages derrière Jules Koundé, Ibrahima Konaté, William Saliba et Lucas Digne. Manu Koné, Mattéo Guendouzi et Adrien Rabiot constituent le milieu de terrain avec Christopher Nkunku un cran plus haut. Devant, Randal Kolo Muani et Marcus Thuram sont associés sur le front de l’attaque.

Les compositions

Italie : Vicario - Di Lorenzo, Buongiorno, Bastoni - Cambiaso, Frattesi, Locatelli, Tonali, Dimarco - Barella - Retegui

France : Maignan - Koundé, Konaté, Saliba, Digne - Koné, Rabiot, Guendouzi - Nkunku - Kolo Muani, Thuram