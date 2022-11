EdF : Adrien Rabiot est optimiste pour Benzema et Varane

La suite après cette publicité

Les Bleus sont au Qatar où ils poursuivent leur préparation à la Coupe du Monde. Ils jonglent entre les entraînements, les séances de récupération, la vie en collectivité et... les conférences de presse. Ce vendredi, c'était au tour d'Adrien Rabiot de répondre aux questions des journalistes. Le milieu a notamment été interrogé sur Karim Benzema et Raphaël Varane, qui n'ont pas vraiment pu enchaîner avec le groupe. Mais le joueur de la Juventus s'est montré plutôt rassurant au sujet de ses coéquipiers.

«Sur Karim et Raphael, ils vont très bien. Il y a un protocole à suivre, ils vont bien et ont très envie de jouer. Je ne sais pas s'ils seront disponibles pour le premier match, le coach décidera et ils sont sur la bonne voie». Concernant KB9, qui n'a pas joué depuis un petit moment, il a ajouté : «c'est clair que c'est mieux quand on peut enchaîner les matches et avoir du rythme. Karim c'est un cas à part car c'est un joueur de très haut niveau qui sait se gérer. Il lui en faut peu. C'est aussi un attaquant donc c'est différent que les autres postes. Cela se jouera sur ses sensations. Si ce n'est pas sur le premier match, cela sera sur le deuxième». Tout le monde sera rapidement fixé très bientôt.