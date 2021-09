Tottenham-Chelsea : les compositions officielles du derby

Un derby du haut de tableau en Premier League. Cet après-midi, Chelsea se déplace au nord de Londres pour défier son éternel rival Tottenham. Les Blues, toujours invaincus en championnat avec trois victoires et un nul (1-1 face à Liverpool), peuvent d'ailleurs recoller aux leaders actuels, les Reds, en cas de victoire. Privé de Christian Pulisic, touché à une cheville pendant la trêve, et avec un N'Golo Kanté sur le retour, Thomas Tuchel aligne un habituel 3-4-2-1 au sein duquel Jorginho est notamment associé à Mateo Kovacic dans le double pivot.

En face, les Spurs, sèchement battus par Crystal Palace le 11 septembre dernier (0-3), tenteront de relancer la machine après un début de saison parfait (3 matches, 3 victoires, en ayant affronter Manchester City et Wolverhampton). Japhet Tanganga n'étant pas disponible, Nuno Espírito Santo titularise Cristian Romero, tout juste de retour de quarantaine.

Les compositions d'équipes :

Tottenham : Lloris - Emerson, Dier, Romero, Reguilon - Ndombele, Hojbjerg, Alli - Lo Celso, Kane, Son

