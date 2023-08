OM : le Torino travaille sur un prêt pour Ruslan Malinovskyi

L’hiver dernier, au moment où l’OM officialisait l’arrivée de Ruslan Malinovskyi pour 10 millions d’euros, beaucoup s’accordaient à dire que cette opération était un très joli coup. Car l’Ukrainien, réputé pour son gros volume de jeu et sa patte gauche précise, correspondait parfaitement au système d’Igor Tudor, entraîneur de l’époque. Mais voilà, après un bon début sous ses nouvelles couleurs et notamment ce but face au PSG, Ruslan Malinovskyi a totalement disparu des radars.

Le départ surprise d’Igor Tudor et l’arrivée de Marcelino n’a clairement pas arrangé la situation de l’attaquant de 30 ans. Désormais, avec la forte concurrence devant et les recrues marseillaises, il semble désormais impossible de voir Malinovskyi avoir un avenir à l’OM. Et ce jeudi en conférence de presse, son président Pablo Longoria semblait ouvrir la porte à un départ. «Il y a des moments des joueurs adaptables et d’autres pour qui ça prend du temps. Maintenant on doit penser à l’utilisation. On doit analyser son importance dans le système du coach. Les joueurs importants, faut qu’ils soient importants sur le terrain. Il faut trouver un équilibre».

Le Torino veut un prêt pour le relancer

Dans la foulée, le quotidien L’Equipe révélait que l’OM n’était pas contre se séparer de son joueur. Au contraire. Et il semblerait qu’une première porte de sortie s’offre à l’international ukrainien, auteur d’1 but et 2 passes décisives en 15 matches avec l’OM. En effet, selon les informations de Sky Italia, le Torino est fortement intéressé par l’idée de relancer Malinovskyi. Un intérêt qui semble réciproque puisque le média précise que le joueur affectionne particulièrement cette piste. Des informations que nous sommes en mesure de vous confirmer. Selon nos informations, l’ancien Bergamasque privilégie un retour en Italie et se retrouve aujourd’hui en pole position pour accueillir l’Ukrainien malgré des intérêts passés du Napoli et de l’AS Roma au début de l’été qui n’ont mené à rien de concret d’après nos indiscrétions.

Attiré par son passage sous la houlette de Gasperini à l’Atalanta, le coach Ivan Juric, considéré comme un élève du Gasp, apprécie le profil du joueur et semble avoir un dispositif qui conviendrait bien mieux au joueur que celui de Marcelino. Mais le Torino attend de bien connaître les exigences de l’OM pour se mettre sérieusement sur le dossier et en fait un plan B en cas d’échec sur le dossier Nikola Vlasic selon nos informations. De plus, toujours d’après nos indiscrétions, les dirigeants piémontais souhaiteraient l’attirer sous la forme d’un prêt avec une option d’achat fixée aux alentours des 9 millions d’euros. Car l’OM, qui l’a acheté 10 millions cet hiver, voudrait sans doute récupérer la somme investie. De quoi peut-être freiner le club italien dans ce deal. Mais Malinovskyi pourrait donc bien rebondir en Serie A, championnat qu’il connait très bien pour y avoir performé avec l’Atalanta.