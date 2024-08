Le Real Madrid prépare un grand ménage chez les jeunes

Cet été, le Real Madrid a enfin mis la main sur Kylian Mbappé (25 ans). Le Français, arrivé libre en provenance du Paris Saint-Germain, est venu garnir les rangs de l’écurie espagnole. Il n’est pas le seul puisque le jeune Endrick (18 ans), acheté en décembre 2022, a aussi posé ses valises dans la capitale ibérique une fois majeur. Ce seront, a priori, les deux seuls renforts de l’été chez les champions d’Espagne et d’Europe. Toutefois, le recrutement d’un défenseur central n’est pas totalement exclu d’ici à la fin du mercato. Mais ces prochains jours, les pensionnaires du stade Santiago-Bernabéu vont surtout se concentrer sur les départs.

La suite après cette publicité

Et ce sont surtout des jeunes joueurs de la Casa Blanca qui sont concernés. Cet été, Rafa Marin a été vendu à Naples pour 12 M€. Idem pour Lucas Canizares (Farense), Álex Jiménez (5 M€ à Milan), Marvin (2 M€, en route pour Las Palmas) et Juanmi Latasa (Real Valladolid, pour un peu plus de 2 M€). Mario Martín, qui a déjà conclu son accord avec Valladolid, s’entraîne avec le Castilla en attendant de s’en aller. Relevo indique également qu’Obrador va rejoindre le Deportivo La Corogne en prêt pour une saison. Marvel, pisté par Albacete, et Álvaro Rodríguez, lié à la Real Sociedad, sont aussi sur le départ.

À lire

La presse espagnole a trouvé un nouveau reproche à faire au Real Madrid

Les Merengues s’activent dans le sens des départs

Même chose pour Nico Paz. Hier, les Merengues ont trouvé un accord avec Côme pour son transfert. AS évoque un montant de 6 M€ avec une clause de rachat et une autre qui donne au Real Madrid 50% des droits d’une future vente. Relevo évoque plutôt un transfert de 10 M€. D’autres devraient suivre le mouvement dans les prochains jours. Cela pourrait être le cas de Miguel Gutiérrez. AS dévoile que le Real Madrid a quelques jours pour trancher concernant l’avenir de son joueur courtisé par de nombreux clubs.

La suite après cette publicité

En effet, Florentino Pérez et ses équipes, qui ne comptent pas sur lui dans l’effectif de Carlo Ancelotti, n’excluent pas de lever son option de rachat de 8 M€ pour le revendre à l’un des clubs intéressés en 2024 (la clause est de 10 M€ en 2025, ndlr). La direction espagnole réfléchit encore à la meilleure option concernant le joueur brillant à Girona. Les Madrilènes espèrent aussi trouver une porte de sortie pour Reinier. Le Brésilien, qui a multiplié les prêts depuis son arrivée en Espagne, est dans le viseur de Norwich selon O Globo. Pour faciliter son départ, le Real, qui compte inclure une clause de rachat, serait disposé à payer une partie de son salaire. Les Merengues ont du pain sur la planche avant la fin du mercato !