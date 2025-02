Équipe de France : Maghnes Akliouche va poser un sérieux casse-tête à Didier Deschamps

À moins de trois semaines de la liste de Didier Deschamps pour le 1/4 de finale de Ligue des Nations face à la Croatie, (20 mars en Croatie, 23 mars en France), on peut dire que Maghnes Akliouche s’est offert un joli coup de pub et de projecteur contre Benfica hier soir (3-3, 4-3 score cumulé). Par la force des choses, la frustration et la déception prévalaient lors de son passage en zone mixte au moment de mettre des mots sur cette élimination, alors que l’ASM avait parfois semblé si proche, puis si loin, d’arracher un 1/8e de finale de gala de C1 face au Barça, ou Liverpool.

«Je suis forcément déçu parce qu’on est venus ici avec l’intention de se qualifier. Mais je pense qu’on a montré un bon visage et qu’on méritait mieux, analysait l’international espoir tricolore après la rencontre. Le scénario ? Honnêtement, c’est cardiaque. On marque puis on encaisse un but derrière, ce n’est jamais facile. C’est un petit échec bien sûr, maintenant on va retenir le positif». Côté positif, il y a évidemment sa prestation personnelle, scotchante et peut-être annonciatrice de lendemains chez les Bleus (il reste éligible pour évoluer avec la sélection d’Algérie, ndlr). Akliouche n’a pas marqué, mais l’histoire a déjà montré que son influence et son impact dépassaient largement la fiche de stats. Et si ses partenaires s’étaient lavés de la maladresse et de la poisse hier, le gaucher aurait certainement bouclé sa partition avec deux passes décisives, possiblement trois, pas une.

Le profil créatif manquant chez les Bleus ?

Tout au fil du match, on a senti les Portugais défendre sur les talons au moment où le Monégasque touchait le ballon. Une rencontre qui a aussi permis de mettre en lumière la polyvalence du joueur de 22 ans, tantôt dans ce rôle d’ailier intérieur et faux-pied, que de milieu offensif ou même parfois de relayeur. «C’est la façon dont nous voulons jouer, avec de jeunes talents issus de notre Academy. On est très fiers d’Eliesse (Ben Seghir), qui n’a que 19 ans, et de Maghnes (22 ans), qui sont des exemples de la qualité de la formation. Ils ont été fantastiques ce soir au coeur du jeu malgré les nombreuses absences. Ce sont trois jeunes de talent, avec Lamine Camara», saluait son entraîneur Adi Hütter en conférence de presse.

Avec déjà plusieurs matches références face au Barça, Belgrade, Zagreb et donc maintenant Benfica en Ligue des Champions - la scène la plus importante comme aime si bien le rappeler Didier Deschamps - le natif de Tremblay-en-France part peut-être avec de l’avance sur Rayan Cherki et Désiré Doué pour intégrer, à terme, le groupe France. Reste à savoir si le sélectionneur des Bleus l’entendra de cette oreille. «Cherki, Akliouche et Doué ? Ils sont en concurrence avec qui ? Évidemment qu’ils sont performants. Mais il y a déjà des joueurs à ce poste-là», balayait DD la semaine dernière dans un entretien à L’Équipe. À l’heure où les profils créatifs tendent à se raréfier depuis la retraite de Griezmann (Nkunku joue beaucoup moins à Chelsea, ndlr), et que Deschamps a souvent répété son besoin de réoxygéner son groupe, le débat reste en tout cas ouvert.