LdC : Monaco frôle l’exploit mais Benfica file en 8es de finale

Premier club français à se présenter dans ce barrage retour, l’AS Monaco devait réaliser un exploit pour rejoindre le LOSC, et le PSG ou Brest en 8e de finale. Exploit le mot n’est pas trop fort tant l’ASM avait pour obligation de faire déjouer les statistiques à son égard. Battu en Principauté (1-0), il fallait devenir le premier club tricolore de l’histoire à s’imposer à Benfica, ou encore le second hexagonal à remporter le retour à l’extérieur après avoir perdu la première manche à domicile. Et pour ne rien arranger, Adi Hütter comptait 7 absents (Magassa, Zakaria, Al-Musrati, Golovin, Teze, Vanderson, Balogun) dans ses rangs. Déjà critiqué, l’Autrichien proposait un étonnant 3-5-2, chose entrevue à trois reprises cette saison, et préférait Embolo à Biereth.

Heureusement, le coach asémiste retrouvait Singo, qu’il alignait comme axial droit. Seulement, comme on pouvait le craindre cette défense manquait de repères et vivait quelques frayeurs dans ces premières minutes (3e, 9e). Elle craquait rapidement sur une grosse erreur du central ivoirien, victime du pressing de Barreiro et de ce centre de Pavlidis pour Aktürkoglu que Caio Henrique a laissé seul (1-0, 22e). Déjà très difficile, la mission s’annonçait impossible pour Monaco. Ou presque. Les Portugais ont également affiché des faiblesses dans ce début de match, à l’image d’une défense très flottante. Embolo n’était pas loin d’obtenir un penalty (4e), tandis que Diatta butait sur Trubin en angle fermé (7e). Akliouche mettait la pagaille sur chaque ballon.

Monaco y a cru…

Il y avait des raisons d’y croire, d’autant que le danger se rapprochait toujours un peu plus. Embolo trouvait même le poteau sur ce centre de Diatta (32e) et c’est Minamino qui récompensait enfin la belle séquence monégasque après un bon travail de l’attaquant suisse (1-1, 34e). Le problème est souvent le même avec l’ancien de Schalke 04, capable du meilleur comme du pire, à l’image de cette dernière opportunité complètement gâchée sur cette offrande d’Akliouche avant la pause (45e+2). L’ASM ne faiblissait toujours pas au retour des vestiaires. C’est cette fois Ben Seghir qui se signalait enfin. Après un premier tir détourné par Trubin (47e), l’international marocain était à la réception de ce centre d’Akliouche, profitait de l’intelligente feinte d’Embolo, pour offrir l’avantage aux siens (1-2, 51e).

Cette fois, les compteurs étaient remis à zéro mais les changements entrepris par Bruno Lage cassaient la dynamique monégasque. Akliouche baissait de rythme, Minamino disparaissait et Majecki se déployait une première fois (64e). La défense se remettait à trembler jusqu’à la bévue de Kehrer sur Aursnes dans la surface. Pavlidis ne tremblait pas pour redonner la qualification aux Portugais sur penalty (2-2, 76e). Hütter tentait alors le tout pour le tout avec l’entrée de Ilenikhena et de Ouattara pour Mawissa et Caio Henrique. Le flair était le bon car le dégagement du défenseur permettait à l’attaquant de se jouer d’Otamendi et d’aller battre Trubin après 40 mètres de course (2-3, 81e). Il ne fallait surtout pas crier victoire trop tôt, surtout pas dans cet Estádio da Luz si hostile aux clubs français.

…mais a fini par craquer

Le public s’est remis d’un seul coup à pousser et l’entrée Ilenikhena à la place de Mawissa privait l’ASM d’un défenseur supplémentaire. Les joueurs de la Principauté n’avaient pas eu le temps de reconcentrer que déjà le ballon filait d’un bout à l’autre de la surface pour aboutir à ce centre de Carreras parfaitement déposé dans les six mètres pour Kokcu (3-3, 84e), qui devançait Majecki. Une nouvelle fois, il fallait repartir à l’abordage sauf que cette fois l’attaque est restée muette. Pire encore, Diatta se précipitait dans sa surface et déstabilisait Dahl. Après quelques instants de flottement, l’arbitre annulait le penalty à l’aide de la VAR (90e+2). Mais il était déjà trop tard. Une dernière attaque, un dernier corner, une énième frappe de Ben Seghir contrée et c’est bien Benfica (0-1, 3-3) qui verra les 8es de finale.