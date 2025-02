La crise gagne l’AS Monaco

C’est le grand paradoxe de l’AS Monaco. Depuis la prolongation d’Adi Hütter le 4 janvier dernier et jusqu’en juin 2027, les résultats sont moins bons. Il y a eu l’élimination en Coupe de France à Reims, quelques défaites notables contre des adversaires de grandes qualités comme l’Inter en Ligue des Champions ou encore le PSG en championnat, et d’autres résultats plus étonnants face à des équipes mal classées, comme ce nul à Nantes et surtout ce revers contre Montpellier. Certains observateurs iront jusqu’à dire que le ressort s’est surtout cassé contre Benfica en phase de championnat de C1 le 27 novembre dernier.

Ce jour-là à Louis-II, les Asémistes ont été victimes de l’arbitrage, et d’un retournement de situation difficile à accepter (défaite 3-2). Les deux équipes se sont d’ailleurs retrouvées dans ce barrage aller de Ligue des Champions cette semaine et ont vécu peu ou prou le même scénario. Le club princier a de nouveau fait l’objet d’une décision arbitrale franchement contestable avec ce second jaune pour Moatasem Al-Musrati et, à dix contre, onze, n’a jamais réussi à revenir sur le seul but de la rencontre inscrit par Pavlidis. Au terme d’un match manqué, Monaco s’est incliné 1-0 et devra réaliser un exploit à Lisbonne mardi.

Scuro recadre les joueurs, Hütter demande des explications

Mais cette nouvelle défaite a mis en exergue certains problèmes au sein du club. D’après L’Equipe, le ton est un peu monté en interne. Le directeur sportif Thiago Scuro a recadré les joueurs, en mettant en avant leurs responsabilités. Il en accuse certains de laisser filtrer des informations dans la presse comme révéler des compositions de départ. C’est ensuite Adi Hütter qui a pris la parole devant son groupe. «Dîtes-moi ce qui ne va pas dans cette équipe, selon vous ?» a lancé le coach autrichien. Les cadres que sont Golovin, Zakaria, Kehrer et Embolo ont donné quelques pistes en guise de réponse sans que tout cela soit très convaincant.

Il a été reproché à l’entraîneur sa trop grande exigence envers les jeunes de l’effectif et un management parfois jugé «dramatisant». Les mises en place tactiques seraient également trop tardives pour être intégrées par les joueurs et quelques principes de jeu pourraient être revus, comme avoir parfois recourt à du jeu direct. Reste à savoir si cette explication de textes sera suivie d’effet, et aura des conséquences positives sur les résultats. De son côté, Dmitri Rybolovlev n’a pas du tout apprécié le résultat ni la prestation du milieu de semaine, exigeant des explications à travers quelques entretiens fixés dans la semaine. Il s’agit de redresser la barre et vite car l’ASM est sortie d’un podium où elle était pourtant bien installée ces dernières semaines.