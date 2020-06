Gervais Martel enrage toujours contre l'arbitre de la finale de la Coupe de la Ligue 2008

Plus de douze ans après, Gervais Martel n'a toujours pas digéré la défaite en finale de Coupe de la Ligue en 2008. Cette année-là, Lens et le PSG, tous les deux à la lutte pour le maintien en Ligue 1, s'affrontent en finale au Stade de France. Dans les ultimes secondes, Peguy Luyindula est déséquilibré dans la surface par Vitorino Hilton. L'arbitre Laurent Duhamel indique le point de penalty. Bernard Mendy ne tremble pas et offre la coupe aux Parisiens (2-1). Visiblement, cet épisode n'est toujours pas oublié.

«Cette finale est évidemment un très mauvais souvenir, sans parler du phénomène Duhamel. Un penalty un peu sévère? Vous plaisantez ou quoi? Si ce n'est pas Lens, ce n'est jamais sifflé. C'est impossible de siffler un truc pareil, surtout quand t'es dans les arrêts de jeu avant une prolongation. (...) Je lui ai dit à la fin du match: 'vous êtes nul, c'est une décision inadmissible'», assure encore aujourd'hui l'ancien président lensois sur les ondes de RMC. La fin de saison sera encore plus douloureuse pour les Sang et Or qui tomberont en Ligue 2, devancés par...le PSG.