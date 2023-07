Bordeaux : accord avec Maribor pour un jeune attaquant slovène

Alors que Josh Maja a quitté les Girondins, Zan Vipotnik va venir combler le vide laissé par l’attaquant nigérian. Même si le départ du natif de Londres semblait imminent, l’arrivée du prochain renfort offensif se faisait attendre. Surement dû à l’imbroglio autour de l’affaire Lucas Buadés qui a conditionné la fin de la saison de Bordeaux. L’attaquant slovène devrait bel et bien s’engager avec le club au scapulaire ce mercredi.

Zan Vipotnik est déjà en route pour Bordeaux et se posera en Gironde ce mardi soir avec une possible visite médicale dès le lendemain. Pour info, le joueur de 21 ans arrive en provenance de Maribor et les deux clubs ont trouvé un accord sur un transfert d’un montant de 2,7 millions d’euros, plus des bonus et un pourcentage de 10% sur une future revente du joueur selon les informations de France Bleu. Il va s’engager pour 5 ans avec les Marine et Blanc.

