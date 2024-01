PSG : l’Eintracht Francfort va envoyer une offre conséquente pour Hugo Ekitike

L’Eintracht Francfort a de la suite dans les idées. Et ses idées le mènent souvent en Ligue 1. Après Kolo Muani en 2022, c’est Hugo Ekitike qu’il lorgne depuis près de 6 mois. Le deal avait capoté l’été dernier, lors d’intenses négociations avec le PSG, qui voulait inclure l’ancien Rémois pour faire baisser le prix de Kolo Muani. Mais le joueur de 21 ans avait alors refusé, persuadé de pouvoir encore s’imposer au PSG et pas chaud à l’idée de voir ses émoluments baisser. Surtout, quitte à partir contre son gré, il voulait au moins choisir sa destination.

Plus de quatre mois plus tard, l’Eintracht est donc revenu à la charge, après avoir tenté sa chance du côté du Stade Rennais et d’Arnaud Kalimuendo. Le club breton a fermé la porte, en réclamant des sommes jugées farfelues par la direction allemande. Cette dernière concentre désormais tous ses efforts sur Ekitike, beaucoup plus ouvert à cette destination que l’été dernier. Déjà parce qu’il y a la place pour s’imposer assez vite. Randal Kolo Muani n’a pas été véritablement remplacé, en raison de son départ en toute fin de mercato, et le meilleur buteur de l’effectif, Omar Marmoush (7 buts en Bundesliga), outre le fait qu’il n’est pas un pur numéro 9, est à la CAN avec l’Egypte.

Une offre majeure pour Ekitike

Ensuite parce que Francfort est un endroit où les attaquants s’épanouissent et voient leur carrière décoller. Kolo Muani, Jovic, Haller, Rebic ou André Silva ont tous réalisé des saisons pleines à l’Eintracht, qui les a très bien vendus dans la foulée. Sans qu’ils confirment forcément derrière. La problématique du salaire pour Ekitike semble en passe d’être résolue. Le club allemand n’ira pas au-delà des 3 M€ par saison, et l’attaquant est prêt à faire des concessions sur ce plan.

Reste désormais à s’entendre avec le Paris Saint-Germain, qui privilégie depuis l’été dernier un transfert plutôt qu’un prêt. Cela tombe bien, Francfort est prêt à investir. Selon Bild, le club allemand est prêt à dépasser les 20 M€ pour s’offrir l’ancien Rémois. En dessous du tarif déboursé par le PSG il y a un an et demi pour l’arracher à Reims, mais pas si mal pour un joueur qui n’a plus foulé une pelouse depuis août dernier. Si l’Eintracht arrive à ses fins, Ekitike n’arrivera pas pour autant en terrain conquis. Les supporters locaux n’ont pas oublié le refus de l’été dernier, et attendent de juger sur pièces.