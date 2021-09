Saint-Étienne - Bordeaux : la réaction à chaud de Vladimir Petkovic

Lanterne rouge au coup d'envoi, Bordeaux devait absolument relever la tête sur la pelouse de Saint-Étienne ce samedi soir à l'occasion de la sixième journée de Ligue 1. Auteurs de deux matches nuls et trois défaites depuis la reprise, les Girondins sont parvenus à se donner un peu d'air grâce à leur victoire (2-1) face aux Verts. Pointant à la 14ème place, les hommes de Vladimir Petkovic espèrent désormais confirmer ce résultat lors du déplacement à Montpellier, mercredi prochain. Des ambitions confirmées par le coach bordelais, interrogé au micro de Canal + à l'issue de la rencontre.

«C’était un match important, il ne suffisait pas de bien faire, il fallait prendre les trois points. Nous avions parfois bien fait par le passé, ce soir on a bien travaillé, on a fait un bon match, on a mérité la victoire et j’espère que c’est le début de quelque chose. On a fait un vrai match, il ne s’agit pas là de parler d’ambitions ou de proclamer ce résultat mais de continuer à travailler dans cette voie.»