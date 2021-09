Ligue 1 : Bordeaux douche Saint-Etienne et lance sa saison

Malades dans ce début de saison et sans la moindre victoire acquise en cinq journées, l'AS Saint-Étienne et les Girondins de Bordeaux s'affrontaient à Geoffroy-Guichard afin de lancer leur saison. Alors que les Verts disputaient leur 2500e match en Ligue 1, Claude Puel alignait un 3-4-2-1 assez classique avec l'unique recrue estivale, l'Uruguayen Ramirez, en pointe. De son côté, le FCGB composait un 3-4-3 avec un trio offensif Adli, Hwang et Dilrosun.

Sous l'orage, Bordeaux rentrait parfaitement dans cette rencontre en prenant rapidement le contrôle du ballon. Et sur sa première occasion de la partie, Adli pénétrait dans la surface des Verts et pouvait servir Hwang, tout seul. Le Coréen pouvait ouvrir le score dans le but vide (1-0, 7e). Alors qu'ils réalisaient un excellent début de match, l'ouverture du score avait déstabilisé les Girondins. Mieux après dix premières minutes compliquées, Sainté se réveillait par l'intermédiaire de Bouanga, auteur de la première occasion dangereuse (14e).

Hwang voit double

Toujours dans un temps fort, l'ASSE peinait toujours à égaliser et faisait face à une défense bordelaise solide, à l'image d'un sauvetage limite de Kwateng devant Ramirez (20e), d'une reprise à l'entrée de la surface de Neyou, directement dans les gants de Costil (23e) et d'une nouvelle frappe de Bouanga qui a frôlé le cadre (26e). Une solidité défensive bordelaise dans ce premier acte, alors que Saint-Etienne avait pris le dessus.

Sainté poussait après la pause, mais les conditions climatiques empiraient à Saint-Etienne. Malgré une pluie torrentielle et un ballon qui ne rebondissait quasiment plus, Costil remportait son duel devant Khazri (67e) et Hamouma dévissait complétement sa reprise de volée (61e). Mais à force de subir, Bordeaux a fini par se relâcher. Après une erreur de Mexer, Khazri récupère le ballon dans la surface bordelaise et peut tromper Costil d'une frappe enroulée, sur la gauche du but (1-1, 73e).

Mais alors que ce but devait libérer Claude Puel et ses hommes, Bordeaux parvenait à reprendre l'avantage. Sur un long dégagement de Costil, Moukoudi manquait son dégagement de la tête. Oudin pouvait récupérer et transmettre à Hwang, qui s'est offert un doublé sur la gauche du but, dans un angle très fermé (2-1, 80e), avant un retour magnifique de Pembele sur sa ligne devant Moukoudi (90e) pour sauver Bordeaux. Après un début de saison chaotique, Bordeaux lance enfin sa saison en remportant sa première victoire et sort de la zone rouge avant d'aller à Montpellier. Sainté, toujours relégable, s'effondre avant un déplacement périlleux à Monaco.

