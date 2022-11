Le PSG et le FC Barcelone partent à la guerre pour un joueur libre !

La suite après cette publicité

La Coupe du Monde 2022 démarre ce dimanche au Qatar. L'occasion pour les fans de foot de profiter de l'évènement le plus important de la planète, alors que les joueurs voudront ajouter ce prestigieux trophée à leur palmarès. Les joueurs non-internationaux eux pourront profiter d'un repos bien mérité. En revanche, dans les bureaux des clubs, ça risque de travailler dur. On le sait, les joueurs qui se révèlent lors d'un Mondial sont très rapidement recrutés par les plus gros clubs européens.

D'autres ont l'opportunité de se montrer et de prouver qu'ils sont encore à leur meilleur niveau. Ce sera le cas d'İlkay Gündoğan, le milieu de terrain allemand qui vient de fêter ses 32 ans, dont le contrat expire en juin prochain. Récemment, il s'est exprimé sur son avenir. « Ce sera encore un peu difficile l'année prochaine, mais je peux certainement imaginer revenir au FC Nuremberg un jour - à quelque titre que ce soit. J'associe le club et la ville à des personnes et des moments incroyablement grands », confiait-il.

Il devrait être libre

Mais avant d'envisager un retour au bercail, le milieu de Manchester City qui va disputer la Coupe du Monde avec l'Allemagne veut un dernier challenge au plus haut niveau. Comme l'indique Sport ce dimanche, il y a deux clubs particulièrement intéressés par ses services : le FC Barcelone, toujours à l'affût des bons coups à prix 0, ainsi que le PSG, dont l'intérêt avait déjà fuité plus tôt cette saison. Le joueur germanique plaît beaucoup à Xavi, qui réclame du renfort dans l'entrejeu, et il est une alternative très sérieuse et logiquement bien moins onéreuse que son coéquipier Bernardo Silva, l'objectif numéro 1 de l'écurie barcelonaise.

Luis Campos se tient lui aussi prêt à dégaîner une offre et le PSG, avec une situation financière bien meilleure que le Barça, a donc de sérieux arguments sportifs comme financiers pour recruter l'Allemand. Enfin, Football Insider dévoile une information clé : Manchester City ne devrait pas forcer pour prolonger son joueur, et tout indique donc qu'il partira bien libre au terme de son contrat. Encore un feuilleton passionnant en vue !