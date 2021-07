L'AC Milan veut blinder Théo Hernández

Annoncé dans le viseur du Paris Saint Germain depuis plusieurs semaines, Théo Hernández (23 ans) attire les convoitises suite à une saison pleine avec l'AC Milan. Comme nous vous le révélions il y a quelques jours, le club de la capitale serait même proche d'un accord de principe avec le latéral gauche. Parallèlement, une source proche de l'AC Milan révélait même que le PSG aurait formulé une offre de 40 M€ pour s'attacher les services du natif de Marseille, priorité du club parisien pour renforcer le flanc gauche de la défense. Mais le club lombard ne l'entend pas de cette oreille et semble prêt à le prolonger coûte que coûte selon les informations de la Gazzetta dello Sport.

Sous contrat jusqu'en juin 2024, Théo Hernandez pourrait ainsi se voir proposer une offre de prolongation plus qu'alléchante. Alors que le défenseur milanais touche actuellement un salaire d'environ un million et demi d'euros par an, les informations du grand quotidien sportif italien aux pages roses révèlent que les dirigeants italiens seraient prêt à aligner sa rémunération sur les cadres de l'effectif. Un effort suffisant pour résister aux chant des sirènes parisiennes ? Affaire à suivre...