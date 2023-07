Le Stade de Reims casse sa tirelire pour Joseph Okumu

Le Stade de Reims aime bien recruter en Jupiler Pro League, et ça se confirme avec leur dernière recrue estivale. En effet, le club champenois a officialisé l’arrivée du défenseur central international kényan Joseph Okumu (26 ans, 16 sélections), en provenance de La Gantoise. Le transfert est estimé à environ 12 millions d’euros, devenant ainsi la recrue la plus chère de l’histoire du club, devant les Junya Ito et Jens Cajuste (10 M€). Il s’engage avec la formation de Will Still pour les cinq prochaines saisons.

«L’international kényan de 26 ans Joseph Okumu s’engage avec le Stade de Reims en provenance de La Gantoise pour une durée de 5 ans. (…) Il est tout simplement l’un des défenseurs centraux les plus rapides d’Europe, flashé à 36 km/h ! Élément important de l’effectif des Buffalos, Okumu est également l’un des leaders de la sélection Kényane avec qui il participe à la CAN en 2019. Le SDR met donc la main sur un défenseur confirmé, ayant une solide expérience du haut niveau. Il apportera toutes ses qualités et son expérience à un poste stratégique. Welcome Joseph !», peut-on lire dans le communiqué du SdR.

