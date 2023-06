Tottenham annonce l’arrivée d’Ange Postecoglou.

Après le départ d’Antonio Conte, Tottenham était en quête d’un nouvel entraîneur. Plusieurs techniciens dont Thomas Tuchel, Julian Nagelsmann ou encore Mauricio Pochettino ont été liés aux Spurs. Mais tous ont décliné. Finalement, les Londoniens ont trouvé la parle rare. Le club anglais vient d’officialiser l’arrivée d’Ange Postecoglou.

«Maintenant que la saison et toutes les compétitions de coupes nationales sont terminées, nous sommes ravis d’annoncer la nomination d’Ange Postecoglou comme nouvel entraîneur-chef de l’équipe première. Devenu le premier Australien à manager en Premier League, Ange nous rejoindra le 1er juillet pour un contrat de quatre ans», peut-on lire sur le communiqué de presse. Daniel Levy a commenté son arrivée. «Ange apporte une mentalité positive et un style de jeu rapide et offensif. Il a une solide expérience dans le développement de joueurs et une compréhension de l’importance du lien avec l’académie, tout ce qui est important pour notre club. Nous sommes ravis qu’Ange nous rejoigne alors que nous nous préparons pour la saison à venir.» Les choses sérieuses vont pouvoir commencer.

