Barça : la déclaration lunaire de Carles Puyol sur Gerard Piqué

Gerard Piqué et Carles Puyol ont défendu la tunique barcelonaise ensemble pendant de longues années, et ont également défendu la sélection espagnole lors de plusieurs compétitions internationales. Forcément, les deux Catalans sont proches. Et alors que Gerard Piqué est de plus en plus critiqué dans les médias, de par son niveau et ses occupations extra-sportives, Puyol a tenu à le défendre via un post sur son compte Instagram.

« J’ai eu la chance de partager le vestiaire avec de nombreux joueurs et Gerard, sans aucun doute, est l’un des plus compétitifs. L’année dernière, à mon avis, Gerard Piqué a été l’un des meilleurs et a joué de nombreux matchs en étant gêné physiquement, forçant sur son physique pour aider l’équipe. S'il est à 100% la saison prochaine, il y a peu de défenseurs centraux dans le monde qui peuvent être à son niveau. L’équipe se renforce et cette concurrence va obliger chacun à donner sa meilleure version. C'est quelque chose de très positif pour l’équipe. Visca Barça », a ainsi écrit l'homme de 44 ans, aujourd'hui agent de joueurs. Voilà qui est clair.