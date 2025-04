Real Madrid : Bellingham revient sur son altercation avec Rüdiger

Ce mercredi, le Real Madrid reçoit Arsenal quelques jours après sa défaite 3-0 à l’Emirates Stadium. Les Merengues voudront se rattraper pour ce quart de finale retour de Ligue des Champions et ainsi renverser la donne. Le climat n’est d’ailleurs pas des plus calmes au sein de la Casa Blanca et un accrochage a eu lieu à l’entraînement entre Jude Bellingham et Antonio Rüdiger Suite à cette bagarre, Jude Bellingham a tenu à calmer le jeu en conférence de presse.

«C’est le football. Il est tout à fait normal qu’il y ait des moments de tension sur le terrain, des émotions fortes. Notre relation est très différente. Nous devons être sincères et honnêtes les uns envers les autres. Les médias y accordent plus d’importance que nous. Quant à la force mentale, je ne pense pas qu’on puisse aborder un match comme celui-ci sans être à 100 %. Nous sommes prêts, enthousiastes et impatients», a déclaré ainsi le milieu anglais.