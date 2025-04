Real Madrid : deux tauliers de l’équipe se sont embrouillés !

La situation est compliquée du côté de Madrid. Alors qu’il faudra un exploit pour réussir à se qualifier pour les demies de Ligue des Champions après la défaite 3-0 contre Arsenal à l’aller et que le Barça a quatre points d’avance au classement de la Liga, on se dirige peut-être vers une fin de saison sans titre majeur pour l’écurie entraînée par Carlo Ancelotti, plus critiqué que jamais. L’opinion publique madrilène semble assez pessimiste quant aux chances de son équipe de retourner la situation en Ligue des Champions et en Liga, tout comme elle craint une nouvelle déroute face au Barça en finale de Coupe du Roi le 26 avril prochain.

Il faut dire que si les résultats ne sont pas forcément catastrophiques, le contenu des rencontres est assez mauvais et ne convainc pas grand monde. Le fait que certains joueurs - Mbappé et Vinicius Jr sont clairement visés - ne se donnent pas forcément à fond sur les replis défensifs en agace plus d’un. De plus, la presse madrilène rapporte, de plus en plus, des problèmes dans le vestiaire avec un groupe qui ne serait plus aussi soudé ni motivé qu’auparavant. El Chiringuito de Jugones vient d’ailleurs de dévoiler une petite bombe qui va dans ce sens…

Les esprits se sont chauffés

Vendredi, lors de la séance d’entraînement de l’équipe, deux joueurs ont été à deux doigts d’en venir aux mains : Antonio Rüdiger et Jude Bellingham. Les deux hommes se sont embrouillés lors de la traditionnelle opposition de fin d’entraînement, suite à une intervention jugée trop musclée de l’un des deux joueurs (le média ne précise pas lequel, NDLR). Le ton est très vite monté entre les deux hommes, qui ont dû être séparés par leurs coéquipiers pour que ça ne dégénère pas. Ils se sont par la suite donnés la main.

Une séquence qui peut paraître anecdotique et qui n’est pas forcément si rare que ça dans le monde du football, mais qui témoigne de la tension qui existe à l’intérieur du vestiaire madrilène, comme l’explique bien El Chiringuito. Les joueurs sont sous pression et vont vivre des jours assez compliqués, surtout s’il y a élimination face à Arsenal mercredi soir. Vous l’avez compris, c’est tendu à Madrid !