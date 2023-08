Coupe du Monde 2023 (F) : la sœur de Reece James épate tout le monde

La suite après cette publicité

«Techniquement, elle est meilleure que beaucoup de joueurs de Premier League. Elle est déjà la meilleure joueuse du monde, j’en suis convaincue. Et elle le sera pour les 10-15 prochaines années.» Ces paroles fortes sont celles de Reece James et ont été prononcées à l’égard sa petite sœur, Lauren, avant le Mondial féminin qui se dispute actuellement en Australie. Et alors que son jugement paraissait bien subjectif, les débuts de la jeune attaquante (21 ans) en Coupe du monde donnent raison au défenseur droit et prennent beaucoup plus d’épaisseur depuis quelques jours.

Pourtant, la joueuse de Chelsea n’était pas partie dans la peau d’une titulaire en Océanie. Son entrée satisfaisante lors du match d’ouverture face à Haïti a amené Sarina Wiegman a chamboulé ses plans pour lui offrir une place dans le onze et ce même si les Lionesses affrontaient le Danemark, principal concurrent à l’Angleterre dans le groupe D. Un choix qui s’est rapidement avéré payant car, excentré sur son côté gauche fétiche, Lauren James a ouvert le score dès la sixième minute de jeu. Disputant l’intégralité de la rencontre, l’ancienne de Manchester United

3 buts et 3 passes décisives en 200 minutes

Unique buteuse dans la victoire des siennes face aux Danoises, James a été de nouveau titularisée lors de la dernière journée de phase de groupes ce mardi face à la Chine. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que la joueuse des Blues a crevé l’écran face aux Asiatiques. Alignée en soutien des deux attaquants anglaises, cette dernière a réalisé une prestation impressionnante offensivement, inscrivant un doublé et adressant trois passes décisives. Avec trois buts et trois offrandes à son actif, elle est la co-meilleure passeuse et la deuxième meilleure buteuse du tournoi. Le tout en seulement 200 minutes de jeu.

Nouvelle clef de voute du système des joueuses d’outre-Manche, James a grandement contribué au sans-faute de l’Angleterre jusque-là et aura sûrement à cœur de surfer sur sa très belle dynamique dans les matches à élimination directe. C’est en tout cas ce qu’a fait entendre la nouvelle héroïne anglaise à l’issue de la rencontre : «Encore une fois, un autre jour de ce dont sont faits les rêves. Je suis content pour l’équipe et tout le monde bourdonne. Et oui, nous avons hâte de participer au prochain tour.» Reste à savoir si le rêve saura se prolonger dans les prochains jours, pour le plus grand bonheur des Lionesses.