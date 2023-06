Ligue des Nations : tombeur des Pays-Bas, l’Italie termine à la troisième place !

Respectivement défaits par la Croatie et l’Espagne, les Pays-Bas et l’Italie s’affrontaient, ce dimanche, pour le match de la troisième place du Final Four de la Ligue des Nations. Au De Grolsch Veste Stadium (Enschede, Twente), les hommes de Ronald Koeman, adversaires des Bleus au sein des qualifications pour le prochain Euro (poule B), se présentaient en 4-3-3 avec Gakpo, Malen et Lang en attaque. Au milieu, Xavi Simons débutait également. En face, Roberto Mancini optait pour un 3-5-2 où Cristante, Frattesi et Verratti soutenaient Retegui et Raspadori, présents sur le front offensif. Profitant rapidement de la passivité de la défense néerlandaise, l’Italie ouvrait le score dès l’entame de cette petite finale.

Décalé par Raspadori après un dégagement manqué d’Aké, Dimarco croisait sa frappe et trompait Justin Bijlow (0-1, 6e). Dominateurs, les Italiens doublaient même la marque quelques instants plus tard. Sur un centre en retrait de Dimarco, Frattesi, opportuniste, profitait d’une tentative contrée par Gnonto pour conclure au près (0-2, 20e). En souffrance, les Pays-Bas multipliaient les erreurs techniques et passaient tout proche de la correctionnelle. Très actif en début de match, Dimarco s’essayait encore mais sa frappe flirtait avec la lucarne droite du gardien néerlandais (27e). Il fallait attendre les derniers instants du premier acte pour voir les Bataves se montrer dangereux.

Servi par Simons, Gakpo était malgré tout gêné par le retour de Rafael Toloi et sa tentative filait au ras du poteau gauche de Donnarumma (40e). Logiquement en tête à la pause, l’Italie revenait avec des intentions bien plus défensives au retour des vestiaires. De son côté, Koeman lançait Wijnaldum en lieu et place de Geertruida. Bergwijn et Weghorst remplaçaient quant à eux Malen et Lang. Si les Pays-Bas se montraient plus incisifs à l’image de ce duel perdu par Gakpo face à Donnarumma (47e), l’Italie tenait bon. Sous pression, les hommes de Roberto Mancini laissaient la possession aux Bataves et subissaient les vagues hollandaises. Sans craquer.

Dans un grand jour, Dimarco se sacrifiait pour contrer la frappe de Bergwijn (52e). Plus mobiles, les Pays-Bas continuaient d’imposer leur rythme et finissaient par trouver la faille face au bloc parisien. Sur un centre dévié de Gakpo, Steven Bergwijn éliminait son adversaire direct et terminait du pied gauche (1-2, 68e). Une joie de courte durée pour les Oranjes. Entré en jeu quelques instants auparavant, Chiesa s’offrait un rush solitaire, se jouait de Virgil Van Dijk et redonnait deux buts d’avance aux siens (1-3, 72e). Si Weghorst pensait réduire la marque, son but était logiquement refusé pour une position de hors-jeu. Finalement, Wijnaldum réduisait l’écart (2-3, 90e) mais le sort de cette rencontre ne changeait pas, et ce après un dernier gros raté de Pellegrini (90+4e). Avec cette victoire (3-2), l’Italie termine à la troisième place du Final Four de la Ligue des Nations. Reste désormais à connaître le grand gagnant de cette troisième édition. Rendez-vous dès 20h45 pour une affiche alléchante entre la Croatie et l’Espagne.

