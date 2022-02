PSG : le jour où Carlo Ancelotti a remis Zlatan Ibrahimovic à sa place

L’édition du journal L’Équipe de ce lundi raconte la fois où Carlo Ancelotti a remis à sa place Zlatan Ibrahimovic, lorsque l’Italien était le coach du PSG. En février 2013, après une victoire du PSG 2-0 face à l’OM, l’attaquant parisien est très en colère lorsqu’il rentre dans le vestiaire. « Je n’avais encore jamais joué dans une équipe qui ne procédait qu'en contre-attaques », lance Zlatan à ses coéquipiers qui ne répondent pas à la critique du Suédois.

C’est alors qu'Ancelotti rentre dans le vestiaire et répond en regardant son attaquant : « moi, je n’avais encore jamais joué avec un avant-centre incapable de garder un ballon dos au but ». Une réplique fatale pour Ibrahimovic qui se tait, dévisage son coach et lui adresse un signe de la main pour lui faire comprendre qu’il s’incline. Ancelotti retrouvera mardi soir le Parc des Princes demain soir avec le Real Madrid pour le 8e de finale aller de Ligue des Champions face au PSG.