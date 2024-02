Ligue 1 : les nommés pour le trophée de joueur du mois de janvier

Malgré la CAN et la Coupe d’Asie qui ont impacté à différentes échelles les équipes de Ligue 1, le mois de janvier a également été tronqué par la Coupe de France. De ce fait, seulement deux journées de Ligue 1 ont eu lieu lors du mois dernier. Suffisant pour l’UNFP de citer les trois nommés pour le titre de meilleur joueur du mois.

Et sans surprise, Kylian Mbappé figure dans cette liste. Auteur d’un but et une offrande en janvier, Mbappé a encore été génial après avoir raflé la distinction plusieurs fois cette saison. Deux autres attaquants français figurent à ses côtés. Auteur de deux buts et une passe décisive, Wissam Ben Yedder est accompagné de Martin Terrier, auteur de deux réalisations en autant de rencontres avec Rennes.