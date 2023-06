Racisme : la déclaration puissante de Paul Pogba

Paul Pogba a vécu une saison en enfer pour son retour à la Juventus. Le champion du monde 2018 n’a joué que dix matches toutes compétitions connues avec la Juve. Blessé pendant de longs mois, il n’a pas encore pu revenir à son véritable niveau. Dans un très long entretien accordé à Views, le milieu de terrain français a pris le temps de faire un point sur sa situation. Il est également revenu sur le sujet du racisme qui a entaché la planète football ces dernières semaines. Des paroles poignantes et très engagées.

La suite après cette publicité

« On a déjà gagné. Les Noirs ont déjà gagné. On a été esclaves pendant combien d’années ? Aujourd’hui, on joue au foot. On prend les bus. On a des voitures. On est reconnus dans le monde entier. Pour moi, c’est une victoire. Toutes ces personnes sont ignorantes, ce sont des commentaires d’ignorants qui veulent toucher ou blesser quel que soit l’individu, que ce soit un sportif ou en dehors. Moi, le conseil que je peux donner aux Noirs ou même aux personnes de couleur, toutes les personnes qui ont reçu des propos racistes c’est : ils essaient de te toucher et c’est le faible qui fait ça. Nous, on a déjà gagné. Aujourd’hui regarde : toi tu es Noire, tu fais ton interview, tu penses que les années où on était des esclaves, cela aurait été possible ? Jamais ! Aujourd’hui, on a gagné. Les Noirs, ils sont là et ils ne peuvent rien faire. C’est comme ça. Moi, ma victoire, c’est quoi ? C’est quand je vois des enfants blancs qui portent mon maillot, ils me demandent des autographes, ils demandent des photos. Moi, c’est ça ma victoire. Ça s’arrête là. Tu peux être raciste comme tu veux, moi, je n’ai rien contre eux, je n’ai rien contre personne. Et franchement, mon souhait, mes invocations, c’est de changer les cœurs de ces gens en jouant au foot. C’est de changer la mentalité de ces gens. Les propos racistes, il y en aura tout le temps, que ça soit le blanc ou que ça soit le noir. Parce que nous, on est en Europe, mais ça peut être le contraire aussi. »

À lire

Neymar et Pogba sont à Miami