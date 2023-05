Juventus : l’incroyable gouffre financier Paul Pogba

La suite après cette publicité

Pogback. En fin de contrat à Manchester United, Paul Pogba a longtemps gardé secret concernant l’identité de son prochain club. Dans son style particulier, le milieu de terrain devait annoncer son choix dans "The Pogmentary", le documentaire qui lui était dédié sur Amazon Prime. Mais finalement, cela n’a pas été le cas. Le 8 juillet, le champion du monde 2019 a malgré tout fait monter la sauce en partageant sur ses réseaux sociaux une vidéo dans laquelle on le voyait dans un jet privé en direction de Turin en train de déclarer : «il est temps, il est temps ! On se voit bientôt.»

Approchée par le PSG, La Pioche avait finalement fait le choix du coeur en revenant à la Juventus. Un club où le joueur a brillé par le passé et où Massimiliano Allegri comptait sur lui pour aider la Vieille Dame à se refaire une santé. Mais rien ne s’est passé comme prévu. Outre l’affaire d’extorsion de fonds dont il a été victime et qui a éclaté au grand jour, le milieu tricolore a multiplié les pépins physiques. Touché au ménisque lors d’un entraînement pendant la tournée estivale de la Juve aux États-Unis à la fin du mois de juillet, il a été sur le flanc durant 49 jours (7 matchs manqués) selon transfermarkt.

Le joueur né en 93 a tout tenté pour revenir le plus vite possible, lui qui avait en tête le Mondial 2022 avec les Bleus. Début septembre, il avait finalement décidé de se faire opérer après concertation avec le staff bianconero. Son retour était attendu pour la mi-octobre 2022. Ce qui lui laissait le temps de se préparer pour le tournoi au Qatar. Mais finalement, Pogba a dû déclarer forfait le 31 octobre. Il a rejoué pour la première fois le 28 février face au Torino, soit presque dix mois après sa dernière apparition officielle lors du match entre Manchester United et Liverpool.

Une saison déjà terminée

Après avoir joué durant 23 minutes lors du derby du Piémont, Paul Pogba a enchaîné avec 15 minutes disputées face à l’AS Roma le 5 mars. Mais quelques jours plus tard, il a de nouveau été blessé. Blessé à l’entraînement, il souffrait d’une « d’une lésion de premier grade à l’adducteur de la cuisse droite » selon le site officiel de la Juventus. Touché mais pas coulé, le milieu a retrouvé les terrains en avril. Il a enchaîné les rencontres. Huit au total (0 titularisation). Ménagé par son coach qui voulait lui éviter un nouveau séjour à l’infirmerie, Pogba a été à nouveau trahi par son corps.

Hier, il a été touché à la 24e minute face à Cremonese. Victime d’un problème musculaire, il s’est assis au sol avant de prendre sa tête entre les mains et quitter le terrain en pleurs. Ce lundi, il a passé des tests médicaux qui ont confirmé« une lésion de bas grade du rectus femoris de la cuisse gauche.» La saison de Pogboom est terminée. Le joueur, qui va entamer sa rééducation dès à présent, n’a joué que 10 rencontres toutes compétitions confondues durant cet exercice 2022-23, soit 161 minutes de jeu au total (48 matchs ratés, 268 jours d’absence). Sportivement, c’est forcément insuffisant pour le joueur maudit cette saison.

65 000 euros la minute jouée

Financièrement, cela aussi est un fiasco pour les Piémontais. La Juventus, qui connaît de gros soucis notamment en raison du scandale lié à la falsification de ses comptes, paye cher le retour de Pogba. Le Frenchy, qui est l’un des joueurs les mieux payés de l’effectif, touche un salaire de 8 M€ nets (10,48 M€ bruts) plus deux de bonus garantis pendant quatre ans (juin 2026) selon la Gazzetta dello Sport. La publication au papier rose explique d’ailleurs que «Pogba coûte à la Juve environ 65 000 € pour chaque minute passée sur le terrain, après avoir totalisé 161 minutes sur le terrain toute la saison».

Cela fait cher la minute. Pogba, dont le salaire mensuel est estimé à 650 000 euros, a déjà touché environ 7,1 millions d’euros à Turin depuis sa signature. Un fiasco financier pour les Transalpins qui s’attendaient à autre chose lorsqu’ils ont rapatrié l’international tricolore. Un joueur malheureux qui voulait faire de son mieux sur les terrains pour aider la Juve. Pour cette saison, c’est raté. Sous contrat encore pour 3 ans, Pogba, qui coûtera plus de 40 millions d’euros bruts au total à la Juventus si jamais il va au bout de son bail, devra faire bien mieux lors du prochain exercice. Il en va de la santé sportive et financière de la Vieille Dame.