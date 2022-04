Christophe Galtier appelle à la mobilisation générale concernant l'avenir de Kylian Mbappé

Avant de se déplacer à Lens, ce dimanche, dans le cadre de la 31ème journée de Ligue 1, Christophe Galtier était présent en conférence de presse. L'occasion pour l'entraîneur de l'OGC Nice d'adresser un message à l'ensemble du football français mais également aux fans du ballon rond concernant l'avenir de Kylian Mbappé, étincelant sous le maillot du Paris Saint-Germain.

«J’ose espérer que tous les supporters parisiens et tous ceux qui aiment le PSG souhaitent que Kylian reste. Il faut aussi que vous les journalistes comme nous les entraîneurs et les téléspectateurs souhaitions que Kylian Mbappé reste au PSG», a ainsi déclaré le coach des Aiglons devant les journalistes. Reste à savoir si ce soutien général convaincra le Bondynois de rester dans la capitale française et ainsi de décliner les sirènes madrilènes...