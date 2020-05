PSG : l'Inter propose un salaire colossal à Cavani

Mais où va bien pouvoir atterrir Edinson Cavani ? En fin de contrat au 30 juin prochain (sauf s'il arrive une petite extension de contrat pour disputer, avec le Paris SG, la Ligue des Champions), le Matador devrait, a priori, découvrir un nouveau club. Nous vous révélions, il y a quelque temps, un intérêt de Newcastle, mais c'est entre l'Italie et l'Espagne que son cœur semble balancer.

L'Atlético de Madrid était tout proche de l'engager l'hiver dernier, mais n'y est finalement pas parvenu. Depuis, les Colchoneros semblent toujours emballés par l'Uruguayen, notamment l'entraîneur, Diego Simeone. Mais il se murmure qu'une autre formation va entrer dans la danse très rapidement. L'Inter Milan est très intéressée par l'ancien du Napoli et va transmettre très rapidement une offre de contrat.

Cavani aurait le plus gros salaire de l'effectif

Selon les informations de la Gazzetta dello Sport, qui en profite pour en faire sa Une, les Lombards voudraient proposer à Cavani (33 ans) un joli bail de trois années. Beppe Marotta, le directeur sportif des Nerazzurri, voudrait même lui offrir le plus gros salaire de l'effectif, Tuttosport avançant une somme de 15 millions sur deux années. Il ramènerait ainsi dans La Botte celui qui en est parti en 2013 avec le statut de meilleur buteur du championnat.

Reste plus qu'à convaincre le joueur, qui n'était pas nécessairement contre une prolongation de contrat encore très récemment : « j’en ai déjà beaucoup discuté avec mon entourage. J’ai toujours dit que j’aimerais quitter le football, et non pas que le football me quitte. (…) Je ne veux pas que la vie m’amène à jouer alors que je ne serais plus capable de me donner à fond. (…) Ma carrière durera peut-être quelques années encore, ici ou ailleurs, je ne sais pas. » L'heure du choix va arriver.