PSG : Edinson Cavani évoque son avenir

A 33 ans, Edinson Cavani sera libre de tout contrat à la fin de la saison. De quoi sera fait son avenir ? Alors qu'une prolongation au Paris Saint-Germain n'est aujourd'hui pas exclue, le Matador a abordé son futur à court et moyen terme. Et pour le moment, c'est encore flou.

« J’en ai déjà beaucoup discuté avec mon entourage, explique-t-il. J’ai toujours dit que j’aimerais quitter le football, et non pas que le football me quitte. (…) Je ne veux pas que la vie m’amène à jouer alors que je ne serais plus capable de me donner à fond. (…) Ma carrière durera peut-être quelques années encore, ici ou ailleurs, je ne sais pas », a-t-il déclaré dans le magazine officiel du PSG.