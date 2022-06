Sergio Busquets reste flou sur son avenir

Actuellement présent avec la sélection espagnole, Sergio Busquets en est même l'un des piliers. Son entraîneur, Luis Enrique avait d'ailleurs souligné l'importance du milieu de terrain en sélection, ce à quoi le principal intéressé répondait en conférence de presse : «j'essaie de lui rendre la pareille sur le terrain et en dehors. Pour ce qui est de me limiter avant la Coupe du monde, c'est difficile parce que je joue aussi pour un club et je suis fier qu'avec Luis et Xavi, je sois encore un élément fondamental de l'équipe.»

Sous contrat encore pendant un an avec le Barça, le champion du monde 2010 ne veut pour le moment pas voir plus loin : «j'ai un contrat avec mon club jusqu'à la saison prochaine et je pense aussi à la Coupe du monde, puis nous verrons, car mon avenir n'est pas important pour le moment. J'essaie de garder la tête froide et de me concentrer sur ce que j'ai à faire. L'âge passe pour tout le monde et le calendrier est de plus en plus exigeant mais j'ai beaucoup de personnes qui m'aident et s'occupent de moi, à commencer par les entraîneurs qui, s'ils doivent me donner du repos, me le donneront.»