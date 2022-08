PSG : Cris défend Neymar Jr

Dans un entretien accordé au micro de RMC Sport, l'ancienne gloire brésilienne de l'Olympique Lyonnais Cris, aujourd'hui sur le banc du Mans en National, n'a pas hésité à défendre son compatriote au Paris Saint-Germain Neymar Jr, souvent conspué et même proposé à plusieurs cadors européens cet été pour un transfert. Pour rappel, l'attaquant de 30 ans avait notamment été envoyé par plusieurs médias à Manchester City, à la Juventus et même au FC Barcelone. Finalement, le nouvel entraîneur parisien Christophe Galtier compte sur son talent, qui lui a bien rendu durant la présaison : en effet, le numéro 10 a inscrit 4 buts et délivré 1 passe décisive durant la tournée du PSG au Japon.

«Pour moi, c’est la joie. Il joue avec du plaisir, il fait la différence, chaque année il marque des buts, c’est un joueur extraordinaire. Il faut l’analyser, le faire jouer à son poste. C’est le joueur le plus important de l’équipe nationale, un des capitaines. Les critiques sont parfois trop dures. Regardez ce qu’il fait pour le foot, son palmarès, ils sont peu à en avoir un comme le sien. Que ce soit en Europe ou au Brésil il est critiqué mais en équipe nationale il fait tout le temps la différence avec qui il a pratiquement tout gagné. La seule chose sur laquelle on peut le critiquer c’est peut-être son hygiène de vie, ce qu’il fait hors du terrain mais on doit analyser ce qu’il fait sur le terrain.»